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На помощь врачам: Google облегчит поиск медицинской документации

На помощь врачам: Google облегчит поиск медицинской документации
15:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:В Google планируют создать поиск по медицинским записям для врачей.

Google объявила об обновлении своего раздела Health — сотрудники компании хотят превратить его в полноценный поиск для врачей, где можно будет найти медицинскую документацию. Кроме того, они будут подбирать проверенные факты под лженаучные видео.

Глава Google Health Дэвид Файнберг и анонимные источники издания CNBC рассказали о подробностях дальнейшего развития сервиса. Файнберг и его команда предлагает сделать панель поиска, которая поможет врачам искать медицинские записи о пациентах.

Они сосредоточат свои усилия на облегчении поиска медицинской документации и улучшения качества результатов поиска для пользователей Google и YouTube.

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Кроме того, сервис будет связывать остальные сайты, которые принадлежат Google. К примеру, они будут выдавать научные факты о видео, которое связано со здоровьем — проигрывая видео, распространяющие мифы о вакцинации, пользователь получит проверенные учеными факты об этом.

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Google, Медицина, Технологии, Врач, Поиск, Техно.
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