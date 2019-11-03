На помощь врачам: Google облегчит поиск медицинской документации

Новости технологии:В Google планируют создать поиск по медицинским записям для врачей.

Google объявила об обновлении своего раздела Health — сотрудники компании хотят превратить его в полноценный поиск для врачей, где можно будет найти медицинскую документацию. Кроме того, они будут подбирать проверенные факты под лженаучные видео.

Глава Google Health Дэвид Файнберг и анонимные источники издания CNBC рассказали о подробностях дальнейшего развития сервиса. Файнберг и его команда предлагает сделать панель поиска, которая поможет врачам искать медицинские записи о пациентах.

Они сосредоточат свои усилия на облегчении поиска медицинской документации и улучшения качества результатов поиска для пользователей Google и YouTube.

Кроме того, сервис будет связывать остальные сайты, которые принадлежат Google. К примеру, они будут выдавать научные факты о видео, которое связано со здоровьем — проигрывая видео, распространяющие мифы о вакцинации, пользователь получит проверенные учеными факты об этом.