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Уже скоро: Xiaomi Mi Note 10 представят немного раньше

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Уже скоро: Xiaomi Mi Note 10 представят немного раньше
15:48 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Смартфон Xiaomi Mi Note 10 со 108 МП камерой представят на неделю раньше.

Компания Xiaomi готовится к презентации нового смартфона CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой, который выйдет на международном рынке под названием Mi Note 10.

Когда?

Презентация Xiaomi CC9 Pro запланирована на 5 ноября, а вот официальный анонс Mi Note 10 ожидался в Польше 14 ноября. Но у инсайдера Mukul Sharma другая информация: смартфон представят в Европе уже через несколько дней.

Согласно рекламному постеру, презентация пройдет 6 ноября, через день после релиза CC9 Pro, в Мадриде (Испания). Похоже, в Польшу новинка приедет позже.

 Xiaomi раскрыла основные характеристики камеры Xiaomi Mi Note 10

Напомним, помимо 108-мегапиксельной камеры, Xiaomi Mi Note 10 получит AMOLED-дисплей с каплевидным вырезом, процессор Snapdragon 730G и аккумулятор на 5200 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт.

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Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно, Xiaomi Mi Note 10.
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