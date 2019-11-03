В браузере Chrome появится встроенный блокировщик: подробности

Компания Google решила добавить в свой фирменный браузер Chrome встроенный блокировщик рекламы. Правда, блокировать он будет далеко не всю рекламу.
Что заблокирует
По информации Google, блокироваться будет та реклама, которая использует больше 0,1% общего времени процессора, или загружает процессор больше, чем на 0,1% в минуту, или использует больше 0,1% пропускной способности сети.
Вместо заблокированного объявления пользователь увидит уведомление о том, почему браузер удалил рекламу.
Тем, кто хочет полностью отказаться от рекламы, по-прежнему будут доступны расширения вроде uBlock Origin, Ghostery и AdBlock Plus.
Когда ждать
Функция блокирования "тяжелой" рекламы уже появилась в ранней тестовой сборке Chrome Canary 80. В стабильной версии браузера она, скорее всего, появится с релизом Chrome 80.