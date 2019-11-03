В браузере Chrome появится встроенный блокировщик: подробности

Новости технологии:Блокировщик создан для "тяжелой" рекламы, которая "съедает" много ресурсов и замедляет работу браузера.

Компания Google решила добавить в свой фирменный браузер Chrome встроенный блокировщик рекламы. Правда, блокировать он будет далеко не всю рекламу.

Что заблокирует

По информации Google, блокироваться будет та реклама, которая использует больше 0,1% общего времени процессора, или загружает процессор больше, чем на 0,1% в минуту, или использует больше 0,1% пропускной способности сети.

Вместо заблокированного объявления пользователь увидит уведомление о том, почему браузер удалил рекламу.

Тем, кто хочет полностью отказаться от рекламы, по-прежнему будут доступны расширения вроде uBlock Origin, Ghostery и AdBlock Plus.

Когда ждать

Функция блокирования "тяжелой" рекламы уже появилась в ранней тестовой сборке Chrome Canary 80. В стабильной версии браузера она, скорее всего, появится с релизом Chrome 80.