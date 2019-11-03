Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Украинцы заплатят за газ меньше: Герус назвал цифры
Украинцы заплатят за газ меньше: Герус назвал цифры
Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
Свитолина прокомментировала поражение в финале Итогового турнира
Свитолина прокомментировала поражение в финале Итогового турнира
Регина Тодоренко призналась о проблемах в отношениях с мужем
Тодоренко призналась о проблемах в отношениях с мужем

Redmi TV: компания Xiaomi представила 40-дюймовый телевизор

Redmi TV: компания Xiaomi представила 40-дюймовый телевизор
17:15 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Недавно бренд Xiaomi Redmi представил свою первую модель телевизора — 70-дюймовый Redmi TV. Теперь же дебютировал его более доступный "брат".

Новый Redmi TV получил 40-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей), частотой обновления 60 Гц и углом обзора 178 градусов.

Внутри установлен четырёхъядерный процессор Amlogic с ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1,4 ГГц, графическим ускорителем Mali-450 MP2 GPU в связке с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной.

Также у новой модели есть два динамика мощностью по 8 Вт, поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц, технологий Dolby Audio и DTS 2.0, два HDMI-порта, один USP, один композитный вход и аналоговый интерфейс DTMB, а также сетевой Ethernet-разъём. Программная оболочка — PatchWall UI на базе Android.

Габариты телевизора 905×512×220 мм, вес — 6,1 кг.

Наверное, Xiaomi "любит" готовить: компания представила индукционную плиту

Цена

Стоит новый Redmi TV всего $142. Продажи уже стартовали в Китае.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Телевизор, Технлогии, Техно, Xiaomi, Redmi TV.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
02 СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
03 Маникюр 2019: лучшие идеи дизайна ногтей в стиле геометрия (Фото)
04 Не за внешность мы их любим: некрасивые знаменитые мужчины (Фото)
05 Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Уже не холостяк: Киану Ривз на благотворительный фестиваль с девушкой (Фото)
Уже не холостяк: Киану Ривз на благотворительный фестиваль с девушкой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь