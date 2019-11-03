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iPhone 12 подорожает на $140 из-за нового дизайна и 5G

iPhone 12 подорожает на $140 из-за нового дизайна и 5G
19:50 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Только недавно компания Apple выпустила трио новых iPhone 11, а аналитики уже рассуждают о том, какими будут iPhone 12.

Напомним, аналитики прогнозируют в следующем году выход трех моделей, и две из них должны получить модемы Qualcomm с поддержкой 5G-сети. Кроме того, в отчете аналитиков TF International говорится: "Мы прогнозируем, что новый дизайн iPhone 2020 существенно изменится.

Металлический каркас, а также переднее и заднее стекло 2/2,5D будет всё ещё использоваться, но поверхность металлического каркаса будет изменена на дизайн, близкий к iPhone 4 вместо существующего". 

В результате новые iPhone 12 подорожают. Если стоимость iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стартует от 5499, 8699 и 9599 китайских юаней, то цены на iPhone 12 будут в среднем на 1000 юаней (около $140 по нынешнему курсу) выше.

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То есть в следующем году можно ожидать следующие расценки: от 6000 юаней (около $850) за младшую модель и более 9000 (около $1280) и 10000 юаней ($1420) за Pro-варианты. Конечно, в разных странах эти цифры будут отличаться.

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Все по теме:

Apple, Смартфон, Технологии, Техно, Мин-Чи Куо, iPhone 11, iPhone 12.
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