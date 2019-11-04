Motorola One Hyper прошел сертификацию NBTC

Новости технологии:Смартфон Motorola One Hyper с выдвижной селфи-камерой прошел сертификацию NBTC.

Motorola пока ничего не говорит о своем новом смартфоне One Hyper с выдвижной селфи-камерой, однако официальный анонс уже скоро. Об этом говорит появление гаджета в базе данных Национальной комиссии по вещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC).

Чего ждать

В базе NBTC смартфон проходит под кодовым обозначением XT2027-3. К сожалению, сертификация раскрывает лишь то, что One Hyper работает в мобильных сетях четвёртого поколения 4G/LTE.

Но, по предыдущим утечкам, Motorola One Hyper должен получить 6.39-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340×1080 точек, процессор Snapdragon 675, как у Moto Z4 и Motorola One Zoom, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, тройную основную камеру на 64 Мп + 8 Мп + 3D ToF и батарею на 3600 мАч с портом для зарядки USB-C. Кроме того, ожидается поддержка двух SIM, NFC-модуль для бесконтактных платежей, классический сканер отпечатков пальцев и ОС Android 10.