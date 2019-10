Рассекреченный Motorola One: характеристика смартфона (Фото)

Журналистам латиноамериканского издания ProAndroid удалось раздобыть прототип новинки. Аппарат, как мы и предполагали, выйдет в рамках линейки Motorola One, но его точного названия пока нет.

Смартфон получит 6.39-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340×1080 точек. Под капот устройства установят чип Snapdragon 675, как у Moto Z4 и Motorola One Zoom. Он будет работать в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Новинка также получит не двойную, а тройную основную камеру на 64 Мп + 8 Мп + 3D ToF. Питаться аппарат будет от аккумулятора на 3600 мАч с портом для зарядки USB-C. еще в устройство установят Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, поддержку Dual SIM, NFC и разъем для наушников. Из коробки новый смартфон Motorola One оснастят ОС Android 10.

Leaked specifications and images of the upcoming Motorola One smartphone

Specs:

Android 10

6.39-inch Display

Snapdragon 675 Processor

64MP + 18MP Dual Rear Camera, 32MP Front Pop-up Camera

4GB RAM and 128GB ROM storage

3600 mAh Battery#Motorola #Motorolaone #leaks pic.twitter.com/AhtNzSMCMA

— Smartphone Leaks (@SmartphoneLeak) October 7, 2019