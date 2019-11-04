Компания Boston Dynamics готовят необычных "роботов-помощников" (Видео)

Новости технологии:Последняя разработка конструкторов не отличается гибкостью, однако новые роботы смогут спасать жизни благодаря необычной конструкции.

Американская компания Boston Dynamics выпускает сложные роботизированные механизмы: некоторые из них умеют прыгать и даже переворачиваться.

Особенности разработки. M-Block похож на обычный кубик, а внутри него разместили двигатель, вращающийся со скоростью 20 000 оборотов в минуту. Края M-Block покрыты магнитами, что позволяет роботу вращаться вокруг других таких же "собратьев", сообщает Engadget.

Как объясняет ведущий разработчик Джон Романишин, ключевая особенность M-Block заключается во взаимодействии между сотнями и даже тысячами роботов. Благодаря этому можно достичь невероятной масштабируемости. Это позволяет быстро строить подвижные конструкции, обеспечив экономию ресурсов.

Использование роботов в будущем. Потенциальные возможности практически безграничны. Boston Dynamics заявляет о том, что в единую конструкцию могут быть объединены до 1 миллиона M-Block. Каждый робот способен перемещаться в 24 направлениях.

На данный момент 16 блоков могут выполнять только простые действия, например, следовать за огнями, формировать линию или двигаться по стрелкам. Следующим шагом будет увеличение количества блоков, что позволит научить роботов объединяться в большие скопления, которые могут создавать более сложные структуры. Например, собираться в лестницу для спасения людей из горящего здания.