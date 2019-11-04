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HMD Global готовит бюджетные новинки Nokia: сроки и все подробности

HMD Global готовит бюджетные новинки Nokia: сроки и все подробности
15:01 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:HMD Global планирует выпустить смартфоны Nokia 2.3 и Nokia 5.2.

Компания HMD Global недавно представила смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2, а сейчас, похоже, готовит к выходу еще несколько новинок.

Журналисты издания NokiaPowerUser нашли некоторые подробности о бюджетниках Nokia 2.3 и Nokia 5.2. Первое устройство заметили в базе данных дистрибьютора.

Аппарат проходит под кодовым номером TA-1211. Он получит три расцветки корпуса, поддержку двух SIM, Bluetooth 5.0 и процессор MediaTek. Кстати, актуальная модель Nokia 2.2 также работает на чипе тайваньского производителя SoC.

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Nokia 5.2, в свою очередь, "засветилась" на сайте сертификационного агенства FCC с номерами моделей TA-1214 и TA-1211. Аппарат получил дисплей около 6.1 дюйма и аккумулятор с емкостью 4000 мАч. Обе новинки точно будут работать на "чистой" версии ОС Android.

Nokia 2.3 и Nokia 5.1, скорее всего, представят в начале следующего года на выставке MWC.

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Гаджеты, Nokia, Смартфоны, HMD Global.
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