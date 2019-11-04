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Квадро-камера и USB-C: в сети появились утечки нового Samsung Galaxy A51

Квадро-камера и USB-C: в сети появились утечки нового Samsung Galaxy A51
17:33 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Согласно слухам, у новой модели будет отсутствовать задний сканер отпечатка пальцев, зато появится порт USB-C.

Несмотря на то, что Samsung только недавно представил Galaxy A50s, в сети продолжают появляться подробности о следующей модели — Galaxy A51.

Журналисты издания 91mobiles опубликовали изображения некоторых частей устройства. Аппарат согласно утечке, получит L-образную основную камеру с четырьмя модулями и LED-вспышку. Сканера отпечатков пальцев на задней стороне не будет. Его, как и в актуальной модели, разместят под экраном. Еще аппарат получит порт USB-C, а также сможет похвастаться разъемом для наушников и раздельным слотом для двух SIM и карты памяти.

Напомним, ранее аппарат "засветился" в GeekBench с номером SM-A515F, фирменным восьмиядерным процессором Exynos 9611, 4 ГБ ОЗУ и последней версией ОС Android 10.

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Скорее всего, смартфон не выйдет в этом году. Его должны показать в начале 2020 года.

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Samsung, Гаджеты, Смартфоны, Samsung Galaxy A51, Galaxy A51.
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