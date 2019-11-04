Космический корабль Starliner успешно запущен (Видео)

Новости технологии:NASA совместно с Boeing запустили корабль Starliner.

В текущий понедельник NASA космическое агентство NASA в сотрудничестве с компанией Boeing наконец-то запустили свой долгожданный проект в лице космического корабля экспериментального типа под названием Starliner – запуск произошел утром в 9 часов по местному времени на территории пусковой площадки Уайт Сэндс в Нью-Мехико.

Стоит отметить тот факт, что данный космический проект совместной подготовки NASA и Boeing определяется действительно высоким уровнем важности, поскольку предполагает тестирование концептуально новой системы для запуска космического корабля, который в ближайшем будущем позволит доставлять людей в космос на достаточно длительные расстояния.

Что касается текущего запуска, то он был совершен в тестовом порядке и с основной целью проверить, насколько надежно и правильно работают внутренние системы самого космического корабля Starliner – сам запуск сопровождался непосредственным стримом, во время которого зрители могли наблюдать за самыми мельчайшими деталями происходящего.

Известно, что сам корабль управляется в полете четырьмя отдельными двигателями, которые обладают возможностью работать в унисон, когда это требуется – при этом им помогает новейшая система реактивных ускорителей и передатчиков, которые постоянно и в автоматическом режиме оптимизируют работу космического корабля.

Таким образом, корабль Starliner представляет собой одно из наиболее интересных решений космического агентства, которое на самом деле должно было воплотиться в свой окончательный вариант еще в прошлом году – однако тогда NASA сместила акцент на необходимость транспортировки людей и на осуществление гражданских космических миссий.

NASA говорит о том, что скорее всего скоро корабль Starliner должен вернуться на Землю и стать первым уверенным шагом в направлении повсеместного развития космического туризма и миссий, которые будут направлены на возвращение людей на Луну и даже другие планеты. Стоит отметить, что на данном этапе космическое агентство достаточно конкретно обозначает свои планы в этом направлении, а потому можно не сомневаться в том, что проект Starliner еще удивит всех любителей современных космических исследований.