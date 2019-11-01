Оно смотрит на нас из пустоты: NASA опубликовало жуткий снимок с телескопа "Хаббл"

Новости науки:Хаббл сфотографировал гигантское пугающее лицо, которое смотрит на нас из глубин космоса.

Возможно, в преддверии Хэллоуина сценаристам фильмов ужасов стоит обратить внимание на снимок, недавно опубликованный американским космическим агентством NASA. На фотографии, сделанной космическим телескопом Хаббл, изображены сталкивающиеся галактики, которые напоминает жуткое лицо со злобными глазами, которое наблюдает за землянами из космической пустоты.

NASA опубликовало последнюю фотографию, сделанную телескопом Хаббл, на которой пара галактик напоминает светящиеся глаза, угрожающе взирающие на нашу планету.

В заявлении NASA сообщило, что "пронзительные глаза являются наиболее яркой чертой лица потустороннего существа, но это не призрачное видение. Хаббл запечатлел колоссальное лобовое столкновение двух галактик".

Каждый "глаз" на самом деле является светящимся ядром галактики, одно из которых врезалось в своего ближайшего галактического соседа на расстоянии 704 миллиона световых лет от Земли. А вот контур жуткого "лица" представляет собой кольцо из молодых голубых звезд, в то время как другие скопления новых звезд образуют нечто похожее на рот и нос.

Вся система, сфотографированная в июне, получила название Arp-Madore 2026-424 (AM 2026-424).

Не секрет, что столкновение галактик, особенно в ранней Вселенной, является обычным явлением. Но все же, большинство из них не похожи на те, что перед нами. Из-за того, что обе галактики неслись навстречу друг к другу, их столкновение стало причиной образования "кольцевой" структуры.

На это потребовалось относительно немного времени по галактическим меркам — около 100 миллионов лет. Из-за столкновения галактические диски, которые состоят из газа, звезд и пыли, как бы “вытянуло наружу”. Это стало причиной формирования кольца звездообразования, которое и превратилось в зловещее лицо. Исследователи отмечают, что кольцевые галактики встречаются на просторах Вселенной редко и только несколько сотен из них проживают в космическом соседстве с Землей.