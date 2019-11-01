Скачать
Пятница, 01.11.2019
"Абсолютно уверен": Климкин прогнозирует атаку России на юг Украины (Видео)
"Абсолютно уверен": Климкин прогнозирует атаку России на юг Украины (Видео)
Стенограмму разговора Трампа с Зеленским публиковать не будут: в ОПУ объяснили почему
Стенограмму разговора Трампа с Зеленским публиковать не будут
Фьюри удачно дебютировал в WWE
Фьюри удачно дебютировал в WWE
Сам себе художник: Snapchat представил новую функцию
Сам себе художник: Snapchat представил новую функцию

Оно смотрит на нас из пустоты: NASA опубликовало жуткий снимок с телескопа "Хаббл"

Оно смотрит на нас из пустоты: NASA опубликовало жуткий снимок с телескопа "Хаббл"
01:18 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: zn.ua

Новости науки:Хаббл сфотографировал гигантское пугающее лицо, которое смотрит на нас из глубин космоса.

Возможно, в преддверии Хэллоуина сценаристам фильмов ужасов стоит обратить внимание на снимок, недавно опубликованный американским космическим агентством NASA. На фотографии, сделанной космическим телескопом Хаббл, изображены сталкивающиеся галактики, которые напоминает жуткое лицо со злобными глазами, которое наблюдает за землянами из космической пустоты.

NASA опубликовало последнюю фотографию, сделанную телескопом Хаббл, на которой пара галактик напоминает светящиеся глаза, угрожающе взирающие на нашу планету.

В заявлении NASA сообщило, что "пронзительные глаза являются наиболее яркой чертой лица потустороннего существа, но это не призрачное видение. Хаббл запечатлел колоссальное лобовое столкновение двух галактик".

Астронавты NASA проведут неделю на Луне

Каждый "глаз" на самом деле является светящимся ядром галактики, одно из которых врезалось в своего ближайшего галактического соседа на расстоянии 704 миллиона световых лет от Земли. А вот контур жуткого "лица" представляет собой кольцо из молодых голубых звезд, в то время как другие скопления новых звезд образуют нечто похожее на рот и нос.

Вся система, сфотографированная в июне, получила название Arp-Madore 2026-424 (AM 2026-424).

Далеко в космос: NASA планирует миссию на Плутон

Не секрет, что столкновение галактик, особенно в ранней Вселенной, является обычным явлением. Но все же, большинство из них не похожи на те, что перед нами. Из-за того, что обе галактики неслись навстречу друг к другу, их столкновение стало причиной образования "кольцевой" структуры.

На это потребовалось относительно немного времени по галактическим меркам — около 100 миллионов лет. Из-за столкновения галактические диски, которые состоят из газа, звезд и пыли, как бы “вытянуло наружу”. Это стало причиной формирования кольца звездообразования, которое и превратилось в зловещее лицо. Исследователи отмечают, что кольцевые галактики встречаются на просторах Вселенной редко и только несколько сотен из них проживают в космическом соседстве с Землей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Hubble, Космос, Галактика, Хэллоуин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
02 Синоптики дали прогноз на ноябрь 2019
03 В НАТО очертили перспективы членства для Украины
04 "Абсолютно уверен": Климкин прогнозирует атаку России на юг Украины (Видео)
05 В ПЦУ сделали заявление относительно празднования Хэллоуина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп о Джонсоне: Правильный парень для этих времен
Трамп о Джонсоне: Правильный парень для этих времен
Гончарук о росте экономики на 40%: Мы с этим справимся
Гончарук о росте экономики на 40%: Мы с этим справимся
Пристайко о подготовке к обмену пленными: Это не период ожидания
Пристайко о подготовке к обмену пленными: Это не период ожидания
Оно смотрит на нас из пустоты: NASA опубликовало жуткий снимок с телескопа &quot;Хаббл&quot;
Оно смотрит на нас из пустоты: NASA опубликовало жуткий снимок с телескопа "Хаббл"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь