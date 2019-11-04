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Понедельник, 04.11.2019
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В новом трейлере PlayStation 4 засветилась Украина (Видео)

В новом трейлере PlayStation 4 засветилась Украина (Видео)
22:31 Сегодня Телеграф

Новости технологии:Sony выпустила новый трейлер PlayStation 4, снятый в Киеве.

Sony решила отметить рекордные продажи PlayStation 4, выпустив очередной рекламный трейлер приставки.

В трейлере "засветились" известные персонажи игр PlayStation, а также знакомые жителям Киева улицы.

Так, локациями для трейлера послужили Дарницкий район и Дворец спорта.

Недавно Sony отчиталась об успехах игрового подразделения. Тираж PlayStation 4 по всему миру теперь составляет 102.8 миллиона копий, а количество пользователей PlayStation Plus достигло 36.9 миллионов человек.

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К тому же Sony уточнила дату релиза PlayStation 5, которая появится на прилавках уже в конце 2020 года. Похоже, что компания решила продать как можно больше приставок к старту нового поколения.

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Консоль, Приставка, Трейлер, PlayStation 4, Игровая консоль, Sony PlayStation 4.
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