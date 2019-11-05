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Как выглядит новый логотип Facebook (Видео)

Как выглядит новый логотип Facebook (Видео)
10:59 Сегодня Телеграф

Новости технологии:Компания Facebook сменила логотип, чтобы пользователи отличали саму компанию от одноименной социальной сети.

Основатель Facebook Марк Цукерберг на своей страничке в соцсети представил новый логотип компании, а также объяснил этот ребрендинг. По словам Цукерберга, не все пользователи знают, что Facebook - это не только социальная сеть, но и множество других приложений, таких как Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace и другие.

"Когда я запускал Facebook 15 лет назад, я понятия не имел, что он также будет включать Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace и другие продукты. Многие не знают, что мы создаем эти продукты. Но мы считаем, что должны, потому что людям важно знать, кто стоит за продуктами, которыми они пользуются", написал Цукерберг.

Цукерберг показал новый логотип, который написан специальным шрифтом и заглавными буквами:

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В Facebook отметили, что в течение нескольких недель будут активно внедрять новый логотип в своих продуктах, а также на новом сайте компании.

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Все по теме:

Facebook, Социальная сеть, Марк Цукерберг, Логотип Facebook, Новый логотип Facebook.
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