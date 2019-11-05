Официально: Игра Red Dead Redemption 2 доступна для ПК (Видео)

Новости технологии:Rockstar Games объявила о портировании на Windows своего масштабного приключения с открытым миром на Диком Западе.

Студия Rockstar официально анонсировала PC-версию игры Red Dead Redemption 2. Пятого ноября игра официально станет доступной для персональных компьютеров.

Релиз Red Dead Redemption 2 на PC произойдет уже сегодня, 5 ноября в 15:00 (по киевскому времени). Правда пользователям Steam придется еще немного подождать: игра доберется до магазина только в декабре.

По словам разработчиков, PC-версия Red Dead Redemption 2 получит улучшенную картинку, а также немало дополнительных настроек графики. Также расширят контент одиночной кампании: появятся новые задачи, виды оружия, бандитские укрытия и прочее.

Кроме того, анонсировали и Red Dead Online, где пользователи получат доступ ко всем обновлениям в том числе и ролям.

Предварительный заказ и бонусы. Предварительный заказ Red Dead Redemption 2 в Rockstar Games Launcher стартовал 9 октября. Те, кто оформили его до 22 октября включительно, могли получить бесплатный апгрейд до Premium Edition, а также две игры в подарок на выбор.

Те, кто оформил предварительный заказ после 22 октября, также могли рассчитывать на бонусы, но уже не на все: они могли получить набор для выживания, боевого коня, карту сокровищ, дополнительные деньги для сюжета и 50 золотых слитков для Red Dead Online.

В Epic Games Store, Humble Store, GameStop и других магазинах предварительные заказы стартовали 23 октября. Однако, как бонус за предзаказ на сторонних площадках в Rockstar Games обещают только 25 золотых слитков для Red Dead Online.

К тому же PC-версия Red Dead Redemption 2 войдет в библиотеку Google Stadia уже при запуске стримингового сервиса в ноябре.