Студия Хидео Кодзимы начнет снимать фильмы (Видео)

Новости технологии:Подробностей о новых кинопроектах известного геймдизайнера пока нет.

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима заявил, что его студия Kojima Productions в будущем займется производством фильмов. Об этом он рассказал в документальном фильме, опубликованном ВВС в YouTube, который посвящен разработке игры Death Stranding.

"В будущем Kojima Productions начнет снимать фильмы. Если у тебя получается делать что-то одно хорошо, то ты сможешь все делать хорошо", - говорит Кодзима на 22 минуте видео.

Никаких подробностей о своих новых кинопроектах геймдизайнер пока не озвучил.

Напомним, Death Stranding – это первая игра Хидэо Кодзимы после ухода из Konami. Релиз Death Stranding запланирован на 8 нoябpя 2019 годa на PlayStation 4. Версию для ПК обещают выпустить летoм 2020-го.