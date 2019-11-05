Скачать
Вторник, 05.11.2019
Убийство мальчика полицейским на Киевщине: всем фигурантам объявлено подозрение
Убийство мальчика полицейским на Киевщине: всем фигурантам объявлено подозрение
Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
"Незабываемая победа": Шевченко вспомнил разгром Динамо над Барселоной (Видео)
"Незабываемая победа": Шевченко вспомнил разгром Динамо над Барселоной (Видео)
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)

Студия Хидео Кодзимы начнет снимать фильмы (Видео)

Студия Хидео Кодзимы начнет снимать фильмы (Видео)
19:08 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Подробностей о новых кинопроектах известного геймдизайнера пока нет.

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима заявил, что его студия Kojima Productions в будущем займется производством фильмов. Об этом он рассказал в документальном фильме, опубликованном ВВС в YouTube, который посвящен разработке игры Death Stranding.

"В будущем Kojima Productions начнет снимать фильмы. Если у тебя получается делать что-то одно хорошо, то ты сможешь все делать хорошо", - говорит Кодзима на 22 минуте видео. 

Никаких подробностей о своих новых кинопроектах геймдизайнер пока не озвучил. 

Death Stranding: Критики оценили новую игру от Хидео Кодзимы

Напомним, Death Stranding – это первая игра Хидэо Кодзимы после ухода из Konami. Релиз Death Stranding запланирован на 8 нoябpя 2019 годa на PlayStation 4. Версию для ПК обещают выпустить летoм 2020-го.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игры, Хидео Кодзима, Death Stranding, Kojima Productions, Будут снимать фильмы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для населения подорожает электроэнергия
02 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
03 Один из самых богатых белком продуктов: веские причины завтракать яичницей
04 Маникюр 2019: лучшие сочетания двухцветного нейл-арта (Фото)
05 Как легко остановить изжогу: лучшие советы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Обнуление&quot; долгов: &quot;Нафтогаз&quot; ждет предложений от РФ
"Обнуление" долгов: "Нафтогаз" ждет предложений от РФ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Принципы не продаются&quot;: проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
Проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 ноября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 ноября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь