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Кибербезопасть превыше всего: как защититься от вирусных и хакерских атак
Кибербезопасть превыше всего: как защититься от вирусных и хакерских атак

Кибербезопасть превыше всего: как защититься от вирусных и хакерских атак

Кибербезопасть превыше всего: как защититься от вирусных и хакерских атак
22:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Мы решили собрать самые важные тенденции в сфере IT-безопасности, о которых нужно знать каждому.

Регулярное обновление программ

Самая распространенная причина, которая создает угрозу кибербезопасности, – это "дыры" в конфигурациях, которые затрагивают более половины всех IP-адресов. Это возникает, если вовремя не обновлять операционную систему и программы. В результате пользователь не имеет защиты даже против атак старых вирусов.

"Лучший способ минимизировать эти угрозы - выбрать актуальную операционную систему, которую поддерживает производитель, и следить за ее обновлением. Следует учитывать, что настройки при покупке системы тоже не всегда на 100% являются безопасными. Только что установленная антивирусная программа не сразу выполняет все функции защиты. Поэтому в настройках следует указать, какие действия должна выполнять программа, а какие нет", – пояснил руководитель по информационной безопасности Tet (Ex-Lattelecom) Улдис Либиетіис.

Будьте внимательнее

Самыми распространенными видами атак являются уязвимость с вредоносным кодом и попытки взлома. Также часто встречаются методы отправки через электронную почту мошеннических посланий – как индивидуальным пользователям, так и предприятиям. При этом хакеры имитируют адреса реальных отправителей для запугивания получателей или для придания достоверности электронного письма. 

Например, в Латвии было зарегистрировано несколько случаев мошеннических схем, когда в рассылке электронных писем клиентам местных банков присылали вредное ПО, чтобы получить доступ к их страницам в интернет-банке. Поэтому здесь проблема заключается в невнимательности – нельзя кликать на любые даже подозрительные ссылки.

"Такое вредоносное ПО может использовать ресурс процессора, чтобы "майнить" криптовалюту. Но такие "паразиты" очень сложно обнаружить. Если у пользователя нет специальной системы безопасности, то заметить червя можно разве что случайно. Так, тревожным звонком должно стать, когда ПК работает медленнее, батарея ноутбука разряжается быстрее и тому подобное", – советует Либиетис. 

Понаблюдайте за смартфоном

Популярность бесконтактного расчета постоянно растет. Однако, злоумышленники уже нашли способ обходить лимит бесконтактных транзакций, чтобы без ведома владельца «вытащить» из его счета значительную сумму. Хакеры используют SIM-карты, чтобы получать доступ к содержимому смартфонов.

"Бесконтактные платежные карты лучше держать в специальном чехле, который блокирует сигналы, чтобы мошенники с помощью мобильного терминала не могли снять с нее деньги", – говорит Улдис Либиетис.

Часто хакеры используют смартфон для майнинга криптовалюты. Если смартфон быстро тратит заряд батареи – это может быть одним из признаков. Самый простой способ избавиться от этой "инфекции" в телефоне – восстановить заводские настройки и скачать все обновленные приложения.

Как уменьшить риски кибербезопасности?

Не посещайте опасные сайты! Нередко об опасности веб-сайта предупреждает интернет-браузер или антивирусное программное обеспечение. Прежде чем открыть ссылку, обратите внимание, что протокол https является более безопасным.

Используйте многофакторную аутентификацию для получения доступа к интернет-ресурсам и системам (например, электронная почта, код по SMS, мобильные приложения и т. д.).

Не открывайте незнакомые ссылки, если вы не знаете, к какому ресурсу они ведут.

Не храните пароли и данные банковских карт в интернет-браузерах.

Нажмите на "выйти" (log out) при выходе из профиля, например, из аккаунта в Gmail. Это имеет особое значение, если вы используете чужое устройство.

Не используйте один пароль для нескольких профилей. В структуре пароля не должно быть логической связи. Можно использовать инструменты управления паролями – есть немало хороших бесплатных инструментов.

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Прежде чем ввести имя пользователя и пароль, убедитесь, что вы используете официальный, а не поддельный сайт.

Регулярно удаляйте из памяти программы-браузера cookie.

При посещении любого сайта ознакомьтесь с политикой конфиденциальности. Не используйте веб-сайт или приложение, если их политика конфиденциальности не приемлема для вас.

Не забывайте создавать копии данных и используйте облака для их хранения.

По возможности пользуйтесь общественной сетью WiFi с активизированной технологией VPN. 

Удаляйте с устройства приложения, которыми не пользуетесь.

Выясните, какие разрешения запрашивает то или иное приложение, не соглашайтесь, если есть доступ к контактам, определение местоположения, камера и т. д.

Понаблюдайте, как приложение использует интернет – сколько тратит, нет ли подозрительно большого расхода.

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Хакеры, Компьютер, Техника, Технологии, Кибербезопасность, Как защититься.
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