"Копия Huawei P30 Lite?": Honor 20S готовится к выходу

Новости технологии:Европейская версия смартфона Honor 20S скоро появится на рынке.

Суббренд Huawei в начале сентября анонсировал у себя на родине смартфон Honor 20S, а сейчас компания готовит новинку к глобальному анонсу.

Информацией и официальными изображениями устройства поделилось немецкое издание Winfuture. Аппарат будет кардинально отличатся от своего китайского собрата. У него вместо отверстия в экране будет каплевидный вырез, а вместо чипа Kirin 810 — более слабый Kirin 710.

Также устройство оснастят 6.15 дюймовым IPS-экраном, сканером отпечатков пальцев на задней стороне и основной камерой с главным сенсором на 48 Мп. В целом смартфон станет копией Huawei P30 Lite, который уже давно продается у нас.

"Новинка" выйдет на рынок с номером модели MAR-LX1H и её должны представить уже в ближайшее время.