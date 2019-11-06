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Среда, 06.11.2019
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Прямо как в "Гарри Поттере": шахматная доска с ИИ сама передвигает фигуры

Прямо как в "Гарри Поттере": шахматная доска с ИИ сама передвигает фигуры
13:54 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Роботизированные шахматы с искусственным интеллектом открывают для себя новые режимы.

Стартап Infivention представил шахматную доску с искусственным интеллектом, которая сама перемещает фигуры. Устройство позволит игроку играть против нейросети или с соперником из любой части мира, пишет New Atlas со ссылкой на сообщение компании.

Доска выпускается в двух видах — Neo и Swap. В первом варианте она представляет собой стандартизированную сетку квадратов размером 64×64, каждый размером около 3,8 см, с самой высокой фигурой — королем — размером 6,3 см. Фигуры в этом варианте доступны в отделке из черного дерева или камня.

Swap представляет собой сетку с большим количеством квадратов — на ней можно также играть в шашки. ИИ в обоих вариантах имеет 30 уровней сложности и автоматически настраивает сложность в соответствии с навыками игрока-человека.

"Тропический" или "ванильный": ИИ учится определять запахи

Сейчас компания собирает деньги на выпуск первой партии на Kickstarter — цены на доски начинаются с $149.

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Шахматы, Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ.
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