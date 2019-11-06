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Huawei MatePad Pro прошел сертификацию: особенности новинки

Huawei MatePad Pro прошел сертификацию: особенности новинки
15:14 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Флагманский планшет Huawei MatePad Pro получит быструю зарядку на 40 Вт.

На днях в сеть утекли изображения флагманского планшета MatePad Pro, а сейчас появилась информация об одной особенности новинки.

Планшет с номерами моделей MRX-W09 и MRX-W19 прошёл сертификацию в китайском регуляторе 3C. Согласно документам, новинка получит быструю зарядку на 40 Вт. Скорее всего, это будет фирменная технология SuperCharge. Кстати, ее поддерживают флагманские смартфоны Huawei P30 Pro и Mate 30 Pro.

Напомним, MatePad Pro также должен получить топовый процессор Kirin 990, "дырявый" экран с разрешением 2K и поддержку стилуса M-Pen. Устройству еще приписывают стереодинамики Harman Kardon, 6/8 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ ПЗУ и порт для зарядки USB-C.

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Информации когда представят планшет пока нет. Скорее всего, анонс состоится до конца этого года.

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Гаджеты, Планшет, Huawei, Флагманы, Huawei MatePad Pro.
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