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FacePay24: Сеть супермаркетов позволила рассчитаться с помощью лица

FacePay24: Сеть супермаркетов позволила рассчитаться с помощью лица
19:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay

Новости технологии:Чтобы оплатить покупки, клиенту надо посмотреть в камеру.

Новая функция оплаты с помощью лица стала доступной и для киевлян. Рассчитаться с помощью FacePay24 можно в сети супермаркетов "Велика Кишеня".

Как сообщается, супермаркеты "Велика Кишеня", совместно с Visa и "Приватбанк" запустили технологию оплаты лицом на кассах самообслуживания.

В Visa говорят, что 30% молодых украинцев уже готовы оплачивать с помощью идентификации по лицу. 

Как воспользоваться FacePay24?

  • Сначала нужно загрузить новое приложение Privat24;
  • В настройках профиля включить FacePay24;
  • Сделать три селфи;
  • Выбрать карту Visa;
  • Сохранить настройки;
  • Отскакивать товар;
  • В стандартном окне оплаты выбрать пункт FacePay24;
  • Посмотреть в камеру, расположенную над монитором;
  • Получить чек.

Эту услугу "Приватбанк" запустил еще в сентябре. Сначала новая технология была доступна в четырех магазинах сети Hop Hey и в одном магазине "АТБ" в Днепре.

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Шоппинг, Технологии, Покупки, Новые технологии, Техно, FacePay24, Расчет в магазине.
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