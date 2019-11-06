FacePay24: Сеть супермаркетов позволила рассчитаться с помощью лица

Новости технологии:Чтобы оплатить покупки, клиенту надо посмотреть в камеру.

Новая функция оплаты с помощью лица стала доступной и для киевлян. Рассчитаться с помощью FacePay24 можно в сети супермаркетов "Велика Кишеня".

Как сообщается, супермаркеты "Велика Кишеня", совместно с Visa и "Приватбанк" запустили технологию оплаты лицом на кассах самообслуживания.

В Visa говорят, что 30% молодых украинцев уже готовы оплачивать с помощью идентификации по лицу.

Как воспользоваться FacePay24?

Сначала нужно загрузить новое приложение Privat24;

В настройках профиля включить FacePay24;

Сделать три селфи;

Выбрать карту Visa;

Сохранить настройки;

Отскакивать товар;

В стандартном окне оплаты выбрать пункт FacePay24;

Посмотреть в камеру, расположенную над монитором;

Получить чек.

Эту услугу "Приватбанк" запустил еще в сентябре. Сначала новая технология была доступна в четырех магазинах сети Hop Hey и в одном магазине "АТБ" в Днепре.