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Вернутся в прошлое: Берлинскую стену воссоздали в виртуальной реальности (Видео)

Вернутся в прошлое: Берлинскую стену воссоздали в виртуальной реальности (Видео)
14:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:В специальных 3D-очках можно перенестись во времена, когда Берлин был разделен стеной на две части – западную и восточную.

Компания YouTube разработала виртуальный проект, который может вернуть вас на 30 лет назад и помочь увидеть падение Берлинской стены своими глазами.

Разработчики уверяют, что это не просто созерцание, а возможность виртуально принять участие в тогдашних событиях.

Например, пережить историю студента, который прорыл тоннель под стеной, через который выводил людей. 

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Почему бы не взять фото того момента из чьей-то личной истории и не сделать из этого сюжет. Мы решили, если взять достаточно много фотографий, достаточно много свидетельств, мы можем создать мир из 3D-графики и визуальных эффектов, а потом дать людям возможность оказаться в этом пространстве, – пояснил режиссер проекта Джоф Уилсон.

Надев очки, зритель сможет самостоятельно увидеть все сам. За основу взяли фото реального лаза и воспоминания участников событий. Таких историй в проекте немало.

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Видео, Технологии, Берлинская стена, Техно, Падение Берлинской стены.
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