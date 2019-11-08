Airbus приоткрыл завесу тайны над новейшим военным беспилотником (Фото)

Новости технологии:Airbus рассекретил проект малозаметного военного беспилотника.

Европейский авиастроительный концерн Airbus представил аэродинамическую модель военного беспилотника с широким применением технологий малозаметности. Об этом пишет Flightglobal.

Разработка автономного летательного аппарата велась с 2007 года по заказу Минобороны Германии, до сих пор проект был засекречен. Он создается в рамках проекта LOUT (малозаметная беспилотная испытательная платформа).

Беспилотник выполнен по схеме летающего крыла и имеет ромбовидную форму. Предполагается, что он будет выполнять полеты на дозвуковой скорости. Представленная модель аппарата имеет массу около 4 т, ее длина составляет 12 м.

Несмотря на то, что аппарат беспилотный, в него встроены кабина и фонарь — при необходимости управление аппаратом сможет взять на себя человек. В конструкции использовалось несколько технологий малозаметности, включая радиопоглощающее покрытие планера и воздухозаборников.