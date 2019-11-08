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Airbus приоткрыл завесу тайны над новейшим военным беспилотником (Фото)

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Airbus приоткрыл завесу тайны над новейшим военным беспилотником (Фото)
02:55 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:Airbus рассекретил проект малозаметного военного беспилотника.

Европейский авиастроительный концерн Airbus представил аэродинамическую модель военного беспилотника с широким применением технологий малозаметности. Об этом пишет Flightglobal.

Разработка автономного летательного аппарата велась с 2007 года по заказу Минобороны Германии, до сих пор проект был засекречен. Он создается в рамках проекта LOUT (малозаметная беспилотная испытательная платформа).

Беспилотник выполнен по схеме летающего крыла и имеет ромбовидную форму. Предполагается, что он будет выполнять полеты на дозвуковой скорости. Представленная модель аппарата имеет массу около 4 т, ее длина составляет 12 м.

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Несмотря на то, что аппарат беспилотный, в него встроены кабина и фонарь — при необходимости управление аппаратом сможет взять на себя человек. В конструкции использовалось несколько технологий малозаметности, включая радиопоглощающее покрытие планера и воздухозаборников.

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Германия, Airbus, БПЛА.
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