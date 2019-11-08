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Самое теплое изображение: Xiaomi представила зеркало с подогревом

Самое теплое изображение: Xiaomi представила зеркало с подогревом
04:14 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Xiaomi Yeelight Smart Beauty Mirror: "умное" зеркало с LED-подсветкой за $28.

Компания Xiaomi продолжает нас радовать новыми продуктами. Производитель запустил очередную краудфандинговую компанию на собственной площадке Youpin.

Речь идёт об "умном" зеркале Yeelight Smart Beauty Mirror. Оно получило подогрев и две LED-подсветки c 252 светодиодами. Они расположены вертикально по краям зеркала.

Пользователь может регулировать их яркость (до 600 люкс) и цветовой оттенок в диапазоне 2700K-6500K.

Естественно, устройством можно подключить к "умному" дому Xiaomi и управлять им со смартфона.

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Стоимость Yeelight Smart Beauty Mirror составляет $28, но можно также заказать комплект со шкафом и тумбой с раковиной. В таком случае ценник будет достигать $360.

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Гаджеты, Зеркало, Xiaomi, Xiaomi Yeelight Smart Beauty Mirror.
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