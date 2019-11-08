Valve представляет собственную облачную платформу Steam Cloud Gaming

Новости технологии:Тематика облачного игрового стриминга только начинает набирать обороты и активно развиваться.

В 2019 году компании представили немало новых облачных сервисов для игр. Первые шаги в этом направлении уже сделали NVIDIA и Google, которые представили GeForce Now и Stadia, а Microsoft трудится на своим сервисом Project xCloud. Однако это не все громкие релизы в области облачного гейминга: Valve планирует запустить свой сервис Steam Cloud Gaming.

Что известно о облачном сервисе Valve? Память о Steam Cloud Gaming обнаружили на сайте partner.steamgames.com, а часть кода с задействованной названием уже залита на GitHub.

Строки кода предлагают согласиться с правилами сервиса Steam Cloud Gaming перед его использованием. Сама Valve ситуацию не комментировала, но поверить в то, что она хочет освоить эту отрасль, несложно.

Похожие проекты компании. Сейчас корпорация уже предлагает сервис Steam Link, с помощью которого можно стримить игры со своего игрового компьютера на телефон, планшет или телевизор. Однако полноценный облачный сервис, который мог бы стать аналогом GeForce Now или Stadia, должен и вовсе избавить пользователя от необходимости иметь дома мощный компьютер для игр.