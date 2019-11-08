Для тех, кто не попал на BlizzCon 2019: два геймплейных видео Diablo 4

Новости технологии:Оцените новый геймплей Diablo 4 за варвара и волшебницу.

На BlizzCon 2019 посетители смогли поиграть в Diablo 4 на тестовом стенде. У игроков было ограниченное время, так что полноценно оценить мир и нововведения вряд ли получилось.

Теперь же в Сети появился новый геймплей за варвара и волшебницу.

Game Informer опубликовал два видео с игровым процессом Diablo 4. В первом ролике показали варвара, а во втором — волшебницу. В "демке" доступны только пара обликов, но разработчики обещают полную настройку внешности в финальной версии.

Сделать персонажа уникальным помогут и руны, с помощью которых игроки смогут создавать разные "билды". Экипировка в Diablo 4 получит места для камней с дополнительными эффектами. Например, если персонаж пьет лечебное зелье, то руна активируется и увеличивает шанс критического попадания на 50%.

В ролике с волшебницей показали геймплей публичного мероприятия Tolling Bells, где игроку нужно разрушить колокол, который призывает монстров. Мир Diablo 4 будет открытым и наполненным разнообразными активностями.

Еще на BlizzCon 2019 геймерам показали публичное мероприятие с убийством босса, в котором участвовало много игроков. Попутчики будут встречаться по всему миру, в том числе и в подземельях.