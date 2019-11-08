Meizu 16s Pro получил премию за лучший эстетический дизайн смартфона

Что нового?
Итак, Meizu 16s Pro получил премию Swan Award 2019, став победителем в номинации "Лучший эстетический дизайн смартфона". Хотя в этом году у него было действительно много достойных конкурентов.
Напомним, Meizu не стала идти на поводу у моды и добавлять в 16s Pro вырезы-капельки, дырки или челки. Никаких вырезов и отверстий здесь нет - лишь небольшие рамки сверху и снизу.
Meizu опровергла слухи о выходе нового флагманского смартфона Meizu 16S Pro Plushttps://t.co/NOR3cg2XT8 pic.twitter.com/TzVy4B8qe5
— (@MobileTechno777) 15 октября 2019 г.
Также флагман получил 6.2-дюймовый FHD+ Super AMOLED дисплей, стеклянный корпус и тройную основную камеру с нижним модулем в металлическом кольце. На выбор есть белая, черная, изумрудная и перламутровая расцветки.