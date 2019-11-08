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Meizu 16s Pro получил премию за лучший эстетический дизайн смартфона

Meizu 16s Pro получил премию за лучший эстетический дизайн смартфона
18:12 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В конце августа компания Meizu представила новый флагманский смартфон Meizu 16s Pro. А теперь он удостоен китайской премии.

Что нового?

Итак, Meizu 16s Pro получил премию Swan Award 2019, став победителем в номинации "Лучший эстетический дизайн смартфона". Хотя в этом году у него было действительно много достойных конкурентов. 

Напомним, Meizu не стала идти на поводу у моды и добавлять в 16s Pro вырезы-капельки, дырки или челки. Никаких вырезов и отверстий здесь нет - лишь небольшие рамки сверху и снизу.

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Также флагман получил 6.2-дюймовый FHD+ Super AMOLED дисплей, стеклянный корпус и тройную основную камеру с нижним модулем в металлическом кольце. На выбор есть белая, черная, изумрудная и перламутровая расцветки.

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Гаджеты, Смартфоны, Новинки, Meizu, Meizu 16s Pro.
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