Украинский сервис доставки еды Raketa теперь доступен в Киеве

Новости технологии:С 11 ноября в Киеве начинает работу сервис по доставке еды из ресторанов Raketa.

Украинский проект появился в марте 2018 года, опередив Glovo и Uber Eats, но до сих пор доставка была доступна только в Днепре.

Как это работает?

При запуске приложения сервиса отображается список ресторанов-партнёров в радиусе трёх километров, заказ из которых могут доставить менее чем за час. На старте в Киеве будет около 200 курьеров (пеших, на велосипедах, мотоциклах/скутерах и автомобилях). К службе уже подключились более 70 ресторанов в центральных районах столицы. Первые два-три месяца Raketa будет работать в бета-режиме, за это время команда рассчитывает постепенно охватить весь город. Для клиента услуга бесплатная. "И это не демпинг, а желание сделать сервис доступным для всех", - говорит сооснователь проекта Станислав Дмитрик.

Что будет дальше?

Компания планирует стать всеукраинским игроком и в перспективе обеспечивать не менее 30% заказов доставки еды по стране. Сервис развивает сеть собственных кухонь (Dark Kitchens), первая из них уже работает в районе Бессарабского рынка. Такой подход позволяет контролировать все этапы заказа и сократить время доставки. А для решения любых вопросов клиенты и курьеры всегда могут обратиться в службу поддержки Raketa.

"Сеть собственных кухонь позволит нам замыкать внутри компании все процессы, обеспечивать идеальный сервис, а самое главное – осуществлять доставку менее чем за 30 минут", - Алексей Юхимчук,