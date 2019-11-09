Google посвятил Doodle юбилею падения Берлинской стены (Фото)

Новости технологии:Сегодня отмечают 30 лет со дня падения Берлинской стены.

Немцы отмечают 9 ноября важную для истории страны дату - 30 лет назад пала Берлинская стена. Она на протяжении десятилетий разделяла государство на две части.

Сегодняшний Doodle создал приглашенных художник из Берлина Макс Гутер, который изобразил знаменитую стену в момент ее падения.

Возвращаясь к историческим фактам, напомним, что основной причиной "падения" была неправильная трактовка слов правительства на пресс-конференции, которая создала у СМИ и всех жителей страны впечатления, будто Восточная Германия планирует разрешить свободной передвижения между двумя частями государства.

Буквально через час у стены собралась огромная толпа, которая значительно превосходила по численности представителей пограничников. Последние не получившие приказов, пытались сперва оттеснить толпу, использовали водометы, но затем, уступая массовому напору, вынуждены были открыть границу.

Слухи быстро распространились, и в течение следующих нескольких дней 2 миллиона ликующих немцев пересекли границу, некоторые пели, танцевали и жарили начало новой эры, в то время как другие начали физически демонтировать стену.