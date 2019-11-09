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Swan Award 2019: какой смартфон самым красивым в этом году (Фото)

Swan Award 2019: какой смартфон самым красивым в этом году (Фото)
09:53 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Meizu 16s Pro признали самым красивым смартфоном года.

В конце августа компания Meizu представила новый флагманский смартфон Meizu 16s Pro. А теперь он удостоен китайской премии.

Итак, Meizu 16s Pro получил премию Swan Award 2019, став победителем в номинации "Лучший эстетический дизайн смартфона".

Хотя в этом году у него было действительно много достойных конкурентов.

Как известно, Meizu не стала идти на поводу у моды и добавлять в 16s Pro вырезы-капельки, дырки или челки. Никаких вырезов и отверстий здесь нет — лишь небольшие рамки сверху и снизу.

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Также флагман получил 6.2-дюймовый FHD+ Super AMOLED дисплей, стеклянный корпус и тройную основную камеру с нижним модулем в металлическом кольце. На выбор есть белая, черная, изумрудная и перламутровая расцветки.

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Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Meizu, Флагманы, Meizu 16s Pro, Swan Award 2019.
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