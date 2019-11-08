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"Китайцев" не догнал: в DxOMark протестировали камеру нового iPhone 11 Pro Max
"Китайцев" не догнал: в DxOMark протестировали камеру нового iPhone 11 Pro Max

"Китайцев" не догнал: в DxOMark протестировали камеру нового iPhone 11 Pro Max

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"Китайцев" не догнал: в DxOMark протестировали камеру нового iPhone 11 Pro Max
03:51 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:iPhone 11 Pro Max снимает хуже, чем Huawei Mate 30 Pro и Xiaomi Mi CC9 Pro.

Специалисты DxOMark наконец добрались до нового iPhone 11 Pro Max, потестили его камеру и поставили оценку за фото- и видеовозможности.

Напомним, в камере смартфона три 12-мегапиксельных датчика: стандартный, телефото и ультраширокоугольный. В результате за качество фото старший iPhone получил 124 балла. Специалисты отметили режим Deep Fusion, благодаря которому получаются сверхчеткие снимки. Однако при слабом освещении на фото много шума.

За видео смартфон получил 102 балла — наравне с Xiaomi Mi Note CC9 Pro. Среди плюсов — широкий динамический диапазон, отличная стабилизация и высокая детализация. Среди минусов — нестабильная настройка баланса белого в условиях с искусственным освещением и "тряска" картинки, если съемка проходит "с рук".

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Общий балл iPhone 11 Pro Max — 117. До лидеров рейтинга Huawei Mate 30 Pro и Xiaomi Mi CC9 Pro ему далеко (у них по 121 баллу), зато такая же оценка у Samsung Galaxy Note 10+ 5G и Samsung Galaxy Note 10+.

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А вот Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10 5G пришлось опуститься ниже с 116 баллами.

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Apple, iPhone, Смартфоны, DxOMark, iPhone 11 Pro Max.
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