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Озвучена предварительная дата презентации Honor V30

Озвучена предварительная дата презентации Honor V30
11:21 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Флагман Honor V30 с 5G и чипом Kirin 990 представят 26 ноября.

Мы уже неоднократно писали о том, что суббренд Huawei Honor готовит новый флагман V30. И вот наконец известна дата его презентации.

Известный информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал рекламный постер, на котором указана дата анонса — 26 ноября.

Также постер подтверждает поддержку 5G и наличие нового топового процессора Kirin 990 с интегрированным процессором 5G, который установлен во флагмане Huawei Mate 30 Pro.

Также смартфону приписывают IPS LCD-дисплей и частотой обновления картинки 90 Гц и овальным вырезом для двойной фронтальной камеры, до 8 ГБ оперативной памяти, тройную камеру с главным модулем на 60 Мп и аккумулятор на 4000 мАч с фирменной быстрой зарядкой на 22.5 Вт.

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Вместе с Honor V30 должны представить планшет Honor Tab 6.

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Гаджеты, Смартфоны, Флагманы, Honor, Honor V30.
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