У Google Pixel 4 и 4 XL серьезные проблемы с яркостью: что не так?

Новости технологии:Google специально понизил яркость экрана на флагманах Pixel 4 и 4 XL.

С момента официального анонса смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL прошел почти месяц, а на свет продолжают являться все новые проблемы.

На этот раз проблема связана с экраном "четверки", точнее, с его яркостью. В обычном режиме максимальная яркость экрана составляет 450 нит, и это практически самый скудный показатель среди современных флагманов: у китайских смартфонов, которые стоят на несколько сотен долларов дешевле, цифры намного больше.

Что говорить — даже у Pixel 2 XL экран поярче.

Как оказалось, яркость дисплея на Pixel 4 и 4 XL все-таки можно "разогнать". При просмотре видео HDR включается режим повышенной яркости, который достигает 610 нит.

Получается, Google специально понизил яркость на аппаратном уровне. Скорее всего, таким образом компания экономит заряд аккумулятора: у Pixel 4 XL его емкость 3700 мАч, а у младшего Pixel 4 — всего 2800 мАч.

Увеличить яркость экрана можно в настройках вручную, но для этого понадобится root-доступ.