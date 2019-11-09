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У Google Pixel 4 и 4 XL серьезные проблемы с яркостью: что не так?

У Google Pixel 4 и 4 XL серьезные проблемы с яркостью: что не так?
15:23 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Google специально понизил яркость экрана на флагманах Pixel 4 и 4 XL.

С момента официального анонса смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL прошел почти месяц, а на свет продолжают являться все новые проблемы.

На этот раз проблема связана с экраном "четверки", точнее, с его яркостью. В обычном режиме максимальная яркость экрана составляет 450 нит, и это практически самый скудный показатель среди современных флагманов: у китайских смартфонов, которые стоят на несколько сотен долларов дешевле, цифры намного больше.

Что говорить — даже у Pixel 2 XL экран поярче.

Как оказалось, яркость дисплея на Pixel 4 и 4 XL все-таки можно "разогнать". При просмотре видео HDR включается режим повышенной яркости, который достигает 610 нит.

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Получается, Google специально понизил яркость на аппаратном уровне. Скорее всего, таким образом компания экономит заряд аккумулятора: у Pixel 4 XL его емкость 3700 мАч, а у младшего Pixel 4 — всего 2800 мАч.

Увеличить яркость экрана можно в настройках вручную, но для этого понадобится root-доступ.

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Все по теме:

Смартфоны, Яркость, Флагманы, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL.
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