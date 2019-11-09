А морозы уже близко: почему нельзя сгибать Huawei Mate X при температуре -5

Новости технологии:15 ноября в Китае в продаже появится первый складной смартфон Huawei - Mate X.

Мало того, что этот смартфон стоит недешево, а именно $2430, так еще и новинка очень хрупкая.

Рекомендации по использованию

Huawei Mate X имеет много табу и рекомендаций по использованию.

В первую очередь, на сайте Huawei Mate X говорится, что смартфон нельзя сгибать при температуре ниже 5 градусов мороза. То есть суровую зиму он вряд ли переживет (разве что дома у теплой батареи).

Также Huawei советует избегать попадания жидкости и пыли внутрь смартфона, включая петли.

Не рекомендуется ронять и бросать устройство на асфальт и применять острые предметы (спасибо, кэп).

Кроме того, в комплекте идет специальная защитная пленка, которую нельзя самостоятельно снимать и менять. Чтобы заменить ее - необходимо обратиться в сервисный центр.