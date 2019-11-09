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Samsung Galaxy A71 будет построен на базе Exynos 980

Samsung Galaxy A71 будет построен на базе Exynos 980
19:58 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В начале сентября компания Samsung представила новый флагманский процессор - Exynos 980. И, похоже, у производителя уже есть претендент на этот чип.

Первым смартфоном Samsung с процессором Exynos 980 может стать Galaxy A71 с номером SM-A7160 для китайского рынка и SM-A715F для международного.

Напомним, чип построен по 8-нанометровому техпроцессу и он использует восемь ядер: два Cortex-A77 и шесть Cortex-A55. Их дополняет видеоускоритель Mali G76. Новинка стала первым чипом компании, в который встроили модем 5G. Благодаря этому, SoC стал компактнее и более энергоэффективней.

То есть смартфон Samsung Galaxy A71 получит поддержку 5G, и, скорее всего, это будет доступная модель с 5G (по крайней мере, на китайском рынке, где Samsung пытается укрепиться благодаря дешевым устройствам с хорошим "железом").

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В Китае уже продается Galaxy A90 5G, который стоит 570 долларов. А вот Galaxy A71 будет еще дешевле - ожидается ценник в районе 500 долларов или даже меньше.

Также смартфон получит 128 ГБ памяти и ОС Android 10 "из коробки". А выйти он должен уже в следующем году.

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Samsung, Exynos 980, Samsung Galaxy A71.
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