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Новый флагман Samsung будет иметь рекордное разрешение датчика изображения

Новый флагман Samsung будет иметь рекордное разрешение датчика изображения
11:19 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Флагман Samsung Galaxy S11 сможет делать фото разрешением 12000×9000 пикселей.

В середине августа Samsung официально представила датчик изображения ISOCELL Bright HMX с рекордным разрешением в 108 мегапикселей. Он был создан совместно с Xiaomi, и первыми смартфонами с этим датчиком стали Xiaomi Mi Mix Alpha и Xiaomi Mi Note 10 (он же CC9 Pro на китайском рынке). Но скоро 108-мегапиксельную камеру получат и смартфоны Samsung.

Разработчики нашли в третьей бета-версии фирменной прошивки One UI 2.0 упоминание 108-мегапиксельной камеры: приложение Samsung Camera теперь поддерживает разрешение 12 000×9 000 пикселей, что в общей сложности составляет 108 000 000 пикселей или 108 мегапикселей.

Конкретной модели смартфона в коде нет, но, скорее всего, первым смартфоном с такой камерой станет флагман Samsung Galaxy S11. Но компания также может "потренироваться" на Galaxy A серии: в прошлом году именно Galaxy A9 стал первым смартфоном с камерой на четыре модуля.

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Конечно, смартфон вряд ли будет выводить фотографии с полным разрешением: скорее всего, несколько пикселей будут объединяться в один для уменьшения шума. Например, Mi Mix Alpha использует 108 МП сенсор для создания 27-мегапиксельных снимков.

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Samsung, Гаджеты, Смартфоны, Флагманы, Galaxy S11, Samsung Galaxy S11.
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