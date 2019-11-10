Скачать
Воскресенье, 10.11.2019

Даже роботы играют в футбол, а ты нет: Mini Cheetah протестировали (Видео)

Разработчики Массачусетского технологического института показали видео во время "прогулки" своих роботов-собак Mini Cheetah. Напомним, легкие, компактные роботы весят всего 9 кг и могут бежать со скоростью до 8,8 километра в час. Также они умеют аккуратно приземляться при падении, переворачиваться после падения на спину и даже делать обратное сальто. Разработчики провели испытания девяти роботов в парке Киллиан Корт. Робособаки прошлись гуськом, сделали зарядку, сыграли в футбол и синхронно сделали обратное сальто.
gagadget.com
Фото: Twitter
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Робот, Тест, Mini Cheetah, Робособаки.
13:18 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь