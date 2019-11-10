Даже роботы играют в футбол, а ты нет: Mini Cheetah протестировали (Видео)

Разработчики Массачусетского технологического института показали видео во время "прогулки" своих роботов-собак Mini Cheetah. Напомним, легкие, компактные роботы весят всего 9 кг и могут бежать со скоростью до 8,8 километра в час. Также они умеют аккуратно приземляться при падении, переворачиваться после падения на спину и даже делать обратное сальто. Разработчики провели испытания девяти роботов в парке Киллиан Корт. Робособаки прошлись гуськом, сделали зарядку, сыграли в футбол и синхронно сделали обратное сальто.