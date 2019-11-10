Занавес приоткрыт: когда состоится презентация 5G-процессора для MT6885

Новости технологии:MediaTek хочет представить 5G-процессор для смартфонов MT6885 26 ноября.

Мы уже знаем о том, что MediaTek готовит среднебюджетную платформу со встроенным модемом 5G, и первым ее обладателем станет Redmi K30. А теперь эта платформа получила дату анонса.

По информации источников, MediaTek MT6885 представят 26 ноября на саммите MediaTek. Процессору приписывают модем Helio M70, 7-нанометровую технологию производства, вычислительные ядра ARM Cortex-A77 CPU и графический ускоритель Mali-G77.

По предварительным данным, он уже запущен в серийное производство и должен начать поставляться производителям в первом квартале 2020 года.

Не исключено, что в один день с MediaTek MT6885 дебютирует и смартфон Redmi K30.

Кстати, также на 26 ноября запланирован анонс флагмана Honor V30 с поддержкой 5G.