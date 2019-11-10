Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Съезд "Слуги народа": партия избрала нового председателя
Съезд "Слуги народа": партия избрала нового председателя
Мазура допрашивают в польской прокуратуре
Мазура допрашивают в польской прокуратуре
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Организаторы "Танцев со звездами" готовят сюрприз: на сцене выступит неожиданный дуэт
Организаторы "Танцев со звездами" готовят сюрприз

Занавес приоткрыт: когда состоится презентация 5G-процессора для MT6885

Занавес приоткрыт: когда состоится презентация 5G-процессора для MT6885
13:54 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:MediaTek хочет представить 5G-процессор для смартфонов MT6885 26 ноября.

Мы уже знаем о том, что MediaTek готовит среднебюджетную платформу со встроенным модемом 5G, и первым ее обладателем станет Redmi K30. А теперь эта платформа получила дату анонса.

По информации источников, MediaTek MT6885 представят 26 ноября на саммите MediaTek. Процессору приписывают модем Helio M70, 7-нанометровую технологию производства, вычислительные ядра ARM Cortex-A77 CPU и графический ускоритель Mali-G77.

По предварительным данным, он уже запущен в серийное производство и должен начать поставляться производителям в первом квартале 2020 года.

Компания AMD представила новые процессоры

Не исключено, что в один день с MediaTek MT6885 дебютирует и смартфон Redmi K30.

Кстати, также на 26 ноября запланирован анонс флагмана Honor V30 с поддержкой 5G.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Процессор, MediaTek, 5G-процессор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черный перец: полезные свойства и влияние на организм
02 В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
03 На побережье финского острова вынесло тысячи "ледяных яиц"
04 Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
05 На Луне обнаружено странное вещество (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Франция ввела экологическое и климатическое чрезвычайное положение
Франция ввела экологическое и климатическое ЧП
У Зеленского рассказали, когда рассмотрят отставку Яременко
Когда рассмотрят отставку Яременко
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк: что известно (Видео)
Последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь