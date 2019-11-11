В NASA представили первый электрический самолет (Видео)

Новости технологии:На северо-востоке Китая электрический самолет RX4E совершил первый тестовый полет.

NASA представила первый полностью электрический самолет в условиях, когда авиапромышленность старается уменьшить выбросы самолетами двуокиси углерода для борьбы с изменением климата. Об этом сообщает NHK.

"Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продемонстрировало в Калифорнии свой небольшой самолет X-57 Maxwell, который разрабатывало с 2015 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет Х-57 базируется на 4-местном самолете и имеет по 7 пропеллеров на каждом крыле. Их приводят в движение электромоторы, питаемые литий-ионными батареями разработки NASA.

Сообщается, что при взлетах и посадках будут работать все пропеллеры, а в полете будут задействованы только более крупные пропеллеры на концах крыльев.