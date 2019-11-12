Появились новые снимки iPhone 12: когда представят новинку

Новости технологии:Сразу после презентации линейки смартфонов iPhone 11 в сети начали появляться слухи о новом поколении iPhone 12.

Эксперты PhoneArena на основе слухов и утечек создали свой вариант iPhone 2020 года (iPhone 12).

Как выглядит новинка?

Как свидетельствуют снимки, новинка получит дизайн, как у iPhone 4. Она будет иметь металлические рамки и матовую заднюю панель, а также основную камеру с четырьмя модулями. Датчики камеры разместят в квадратном модуле со вспышкой в центре. Надоедливая "монобровь" для технологии Face ID все же останется, правда, она будет уже.

В следующем году Apple представит 3 модели iPhone. Они получают OLED-дисплеи с размерами 5,4, 6,1 и 6,7 дюймов с OLED-матрицами.

Смартфоны еще получат новый фирменный процессор, улучшенные камеры и, возможно, поддержку сети пятого поколения (5G).

Когда представят?

Вероятнее всего, презентация новинок состоится во время осенней презентации – в сентябре 2020 года.