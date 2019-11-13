Facebook запустит собственную систему электронных платежей

Новости технологии:Одна из крупнейших социальных сетей мира Facebook анонсировала собственную систему электронных платежей Facebook Pay.

Как отмечается на сайте компании, такая функция поможет сделать торговлю в социальных сетях удобнее, доступнее и безопаснее. Проводить оплату можно будет через приложения Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.

"Мы верим, что можем помочь бизнесу расти и расширять возможности людей во всем мире покупать и продавать вещи в Интернете", - говорится в сообщении.

В данный момент разработка новой функции Facebook Pay от компании Facebook еще продолжается.

Напомним: недавно компания Facebook признала еще одну утечку данных пользователей социальной сети. На этот раз около 100 разработчиков приложений, несмотря на запрет компании, получили доступ к данным пользователей.