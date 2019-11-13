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В Сети появились первые детали о новых умных часах Apple Watch Series 6

В Сети появились первые детали о новых умных часах Apple Watch Series 6
09:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Apple Watch Series 6 будет оснащен более производительным процессором S-серии и дисплеем MicroLED.

Только в сентябре компания Apple представила новые фирменные часы Apple Watch пятого поколения. Сейчас в сети появляются данные о новом поколении Apple Watch Series 6.

Как сообщается, прогноз по 6 поколению смарт-часов сделал известный аналитик Минг Чи-Куо.

Что известно? Аналитик предполагает, что Apple Watch Series 6 получит более высокую производительность и лучшую защиту от воды. Хотя с предыдущими часами тоже можно принимать душ и даже плавать. Вероятно, улучшат защиту для фанатов подводного плавания и других экстремальных видов спорта.

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Кроме того, производитель улучшит беспроводную передачу в часах, которая обеспечит более высокую скорость Wi-Fi и мобильную связь. 

Также новые часы получат качественную функцию отслеживания сна. Еще одна интересная функция – технология разблокировки с помощью отпечатка пальца Touch ID.

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Технологии, Умные часы, Техно, Apple Watch Series 6.
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