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MacBook Pro представлен официально: характеристики гаджета от Apple

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MacBook Pro представлен официально: характеристики гаджета от Apple
20:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Уже традиционно новинку просто обнародовали на официальном сайте Apple.

Компания Apple официально представила новое поколение MacBook Pro с диагональю 16 дюймов. Экран получил более высокое разрешение, поэтому должен заинтересовать графических дизайнеров и фанатов игр.

Характеристики

Новинка получила Retina-дисплей с разрешением 3072×1920 пикселей, который обеспечивает 500 нит яркости. Поэтому за ним можно работать даже при ярком дневном свете.

Новый MacBook Pro может быть оснащен 6-ядерным процессором Intel Core i7 или 8-ядерным процессором Intel Core i9, а также 64 ГБ оперативной памяти и видеокартой с 8 ГБ VRAM. SSD-накопитель имеет объем до 8 терабайт памяти, как отмечает производитель – это рекордный показатель для ноутбуков.

Также в Apple говорят, что здесь представлена новая система охлаждения. За это критиковали его предшественника с 15-дюймовым экраном.

Кроме того, MacBook Pro получил новую клавиатуру Magic Keyboard. Она работает по принципу "ножницы". Ее разработали на замену клавиатуре-бабочке, которая тоже подвергалась критике.

Цена

Базовая модификация, которая оснащена 6-ядерным процессором Intel Core i7 с 16 ГБ оперативной памяти, видеокартой AMD Radeon Pro 5300M с 4 ГБ и накопителем на 512 ГБ, оценена в 2 399 долларов.

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Версия с процессором Intel Core i9 девятого поколения, видеокартой AMD Radeon Pro 5500M и 1 ТБ накопителем стоит 2 799 долларов.

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Apple, MacBook Pro, Гаджеты, Ноутбук, Технологии, Техно.
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