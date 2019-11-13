Xiaomi Mi Note 10 официально представлен в Украине

Новости технологии:Китайский производитель Xiaomi представил свой новый смартфон CC9 Pro во время большой презентации в Китае 5 ноября.

На следующий день новинку представили на глобальном рынке, где он получил название Xiaomi Mi Note 10. А 13 ноября Mi Note 10 презентовали в Киеве.

Характеристики. Новинка оснащена AMOLED-дисплеем с диагональю 6,5 дюйма. Для дополнительной защиты от царапин и ударов он покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Работает Mi Note 10 на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 730G в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. В качестве операционной системы здесь Android 9.0.

Новинку оснастили мощной батареей, емкостью 5260 мА/ч. Также здесь есть модуль NFC для бесконтактного расчета.

Камеры. Mi Note 10 получил уникальный набор камер, который состоит из 5 модулей:

5-мегапиксельный модуль, поддерживающий 5-кратный оптический и 50-кратный гибридный зум;

12-мегапиксельный для портретной съемки

108-мегапиксельный (f/1.7) для съемки пейзажей и фотографий, подлежащих дальнейшему обрезанию;

20 Мп: датчик с широкоугольным объективом и углом обзора 117 градусов;

2 Мп: датчик для съемки макрофотографии с расстояния от 1,5 сантиметров.

Кстати, сервис DxOMark, который занимается тестированием камер, поставил Mi Note 121 балл. Таким образом, новинка попала на первую строчку рейтинга лучших камерофонов, вместе с Huawei Mate 30 Pro.

Цена Xiaomi Mi Note 10

Модификация новинки с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 14 499 гривен;

За версию с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти нужно заплатить 15 999 гривен.

Интересно, что Xiaomi Mi Note 10 на европейском рынке стоит 527 евро (13 200 гривен) и 580 евро (14 800 гривен) за версию 128 ГБ и 256 ГБ соответственно. Так что цена в Украине не сильно отличается.