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Facebook удалил более пяти миллиардов фальшивых аккаунтов

Facebook удалил более пяти миллиардов фальшивых аккаунтов
09:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay

Новости технологии:Соцсети научились эффективнее выявлять поддельные учетные записи.

Facebook с начала года заблокировал 5,4 миллиарда фальшивых аккаунтов, демонстрируя свою борьбу в соцсетях с манипуляциями и дезинформацией. Об этом пишет "Зеркало недели".

"Мы улучшили нашу способность выявлять и блокировать попытки создания поддельных, оскорбительных учетных записей", - говорится в отчете соцсети.

Facebook считает, что фальшивые аккаунты, где кто-то притворяется физическим или юридическим лицом, которого не существует, представляли около пяти процентов его активных пользователей по всему миру в течение второго и третьего кварталов этого года.

Социальная сеть вложила значительные средства в поиск и уничтожение учетных записей, созданных для обмана людей о том, откуда происходит информация, особенно когда она распространяется в рамках скоординированных кампаний с политическими или социальными задачами.

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"Мы всегда тщательно проверяем каждый запрос правительства на получение данных учетной записи, чтобы убедиться, что он имеет юридическую силу", - заявил заместитель генерального советника Facebook Крис Сондерби.

Согласно отчету, Facebook получил 50 741 запрос от США о предоставлении информации о 82 461 аккаунте, причем примерно две трети из них были сделаны таким образом, чтобы социальная сеть не позволяла пользователям узнавать о запросах.

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Facebook, Социальные сети, Технологии, Соцсеть, Техно, Фальшивые аккаунты.
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