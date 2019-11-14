Xiaomi представила электровелосипед: особенности и цена (Видео)

Новости технологии:Велосипед не из легких, но всему виной аккумуляторы, с помощью которого создается поддержка при педалировании.

Компания Xiaomi выпустила электрический велосипед Himo H1, общие габариты которого в сложенном виде составляют не больше листа бумаги формата A3.

В Китае такой миниатюрный велосипед можно купить за $425, что даже очень неплохо для современного электробайка.

Как сообщается, на раме данного велосипеда расположен логотип франшизы "Трансформеры". На данный момент не известно, установлен ли он по лицензии с компанией Hasbro, которая владеет франшизой "Трансформеры". Отметим, что такой велосипед уже может купить каждый желающий.

Известно, что мощность электромотора у данного велосипеда составляет 180 Вт, что позволяет развить максимальную скорость 18 км/ч. Традиционные велосипедные педали у Himo H1 отсутствуют, вместо них установлены складные подножки.