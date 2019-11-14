Американцы создали 3D-принтер для печати зубных протезов

Новости технологии:Свой новый стоматологический принтер Formlabs назвала "Form 3b".

Стоимость полного комплекта зубного протеза при использовании принтера составляет около 10 долларов.

Компания Formlabs из Массачусетса объявила о создании специального 3D-принтера для печати зубных протезов. Об этом пишет НВ.

Отмечается, что компания открыла подразделение под названием Formlabs Dental, которое будет заниматься новыми материалами для этого принтера.

Стоматологический принтер поставляется с программным обеспечением, предназначенным для встраивания в существующий рабочий процесс стоматологической бригады. Пакет включает в себя обучение, поддержку и возможность запросить новый принтер, если что-то нуждается в ремонте.

Form 3b можно использовать для печати коронок и мостов, чистящих фиксаторов, хирургических направляющих для помощи во время процедур зубной имплантации, специальных защитных устройств для полости рта и протезов.

По словам разработчиков, стоимость полного комплекта зубного протеза составляет около 10 долларов по сравнению с 50 долларами при использовании традиционных зубных протезов и акрила.

Отмечается, что сегодня в мире производится 50 миллионов зубных протезов в год, но только 1% – при помощи цифровых инструментов.