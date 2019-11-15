Ни единого экрана: как ультразвук поможет в создании 3D изображений и не только (Видео)

Новости технологии:Новое устройство может анимировать объекты с помощью ультразвуковых волн.

Исследователи из Университета Сассекса в Великобритании создали устройство, которое отображает анимированные объекты в 3D. Их можно увидеть под любым углом, при этом для картинки не требуется экран.

Суть технологии — в использовании колебаний звуковой волны для захвата и удержания крошечных объектов в воздухе. Этот метод за последние несколько лет использовали в разных областях — к примеру, в акустических системах, где инженеры позволяли отталкивать и притягивать мелкие частицы, создавая различные звуковые эффекты.

Теперь исследователи из Университет Сассекса применили ту же технологию в совершенно другой области. Они создали реалистичные 3D-изображения, которые можно увидеть под любым углом. В отличие от голографической технологии, устройство может создавать изображения без экрана, на который транслируется картинка.

Ученые называют эту систему мультимодальным дисплеем с акустической ловушкой (multimodal acoustic trap display, MATD). Несмотря на впечатляющие результаты, они используют простую технологию: изображения создаются между двумя горизонтальными пластинами, куда они внедрили множество маленьких динамиков. В своих экспериментах исследователи использовали 512 динамиков, однако их количество можно варьировать.

Эти динамики излучают звуковые волны в ультразвуковом диапазоне. Волны, в свою очередь, создают колебания в воздухе. Они происходят в небольшом контролируемом воздушном пространстве кубической формы, чья сторона равна 10 см.

Для получения полноценного изображения исследователи освещают это пространство с помощью RGB-светодиодов — красного, зеленого и синего. При этом частицы могут перемещаться по вертикали со скоростью почти 9 м/c, а по горизонтали со скоростью почти 4 м/c. Таким образом, человеческий глаз воспринимает это как полноценное изображение.