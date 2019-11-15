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Пятница, 15.11.2019
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Для Windows 10 Mobile неожиданно вышло новое обновление

Для Windows 10 Mobile неожиданно вышло новое обновление
19:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Несмотря на то, что Microsoft уже назвала дату "похорон" мобильной версии Windows, компания выпустила обновление программного обеспечения для смартфонов.

Заметим, апдейт задел практически все ключевые элементы прошивки.

Что известно об обновлении?

Новый патч под кодовым номером KB4522811 включая "заплатки" для устранения критических уязвимостей в операционной системе Windows 10 Mobile и некоторых системных приложениях, сообщает Wccftech.

Обновления затрагивает службы Windows App Platform, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Fundamentals, Windows Cryptography и Windows Virtualization, браузер Microsoft Edge, а также другие сервисы. 

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Скорее всего, апдейт станет последним для операционной системы – поддержка Windows 10 Mobile истекает 10 декабря 2019 года. После этого срока компания прекратит выпуск апдейтов системы безопасности и регулярных пакетов обновлений мобильной ОС.

Что будет с магазином приложений?

Ранее Microsoft сообщала, что магазин приложений для Windows-смартфонов продолжит функционировать и после истечения указанного срока.

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Windows, Технологии, Операционная система, Новинки, Операционная система Windows, Прошивка, Windows 10 Mobile.
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