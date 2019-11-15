Скачать
Пятница, 15.11.2019
Договорились: названы дата и место "нормандской встречи"
Зеленский встретится с Путиным 9 декабря
Ситуация в Балаклее: взрывов больше не ожидают
Ситуация в Балаклее: взрывов больше не ожидают
Милан хочет купить лидеров Шахтера и Динамо
Милан хочет купить лидеров Шахтера и Динамо
После критики властей Польши Netflix пообещал внести правки в сериал о Демьянюке
После критики властей Польши Netflix пообещал внести правки в сериал о Демьянюке

Создана технология, которая помогает определить фейковые новости

Создана технология, которая помогает определить фейковые новости
21:22 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии:Новая классификация fake news поможет людям и компьютерам распознавать и маркировать дезинформацию.

Чтобы помочь людям выявлять фейковые новости или создать технологию по определению "новостных фальшивок", необходимо сначала определить, что это такое. Ученые из Университета штата Пенсильвания проанализировали бесчисленные примеры fake news, сгруппировав их в семь основных категорий. Статья об этом опубликована в издании American Behavioural Scientist. 

Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика. Ученые также сравнили эти типы материалов с реальными достоверными новостями. 

У достоверных материалов есть определенные признаки, отличающие их от неправдивых. В фейковых новостях обычно не соблюдается журналистский стиль, они менее выдержаны и вместо фактов предлагают людям эмоциональные утверждения. Также признаком fake news являются завлекательные или провокационные заголовки, отсутствие источников информации или ссылки на "анонимный источник". 

Ученые отметили особенности в структуре веб-сайтов, которые позволяют маркировать их как источник недостоверной информации: например, использование нестандартных e-mail адресов для обратной связи или же отсутствие контактов редакторов и владельцев ресурса. Онлайновые новости также часто лишены многих структурных особенностей, которые присутствуют в более традиционных медиа (журналах и газетах) и позволяют различать формы контента. Так, на сайтах часто реальные новости смешиваются с рекламными материалами без соответствующих пометок, а мнение автора выдается за аналитику. 

По словам ведущего автора статьи Марии Молины, выявление особенностей различных форм правдивых и ложных онлайн-новостей необходимо не только для того, чтобы помочь людям различать фейки. Эти данные будут полезны при создании систем искусственного интеллекта, которые будут автоматически предупреждать людей о возможной дезинформации. 

Кроме того, данные исследования помогут разработать систему маркировки контента, которая восстановит характерную для традиционных СМИ сегментацию новостей. "Очень важно распознавать различные виды онлайн-новостей, чтобы иметь возможность настройки ожиданий читателей и некоторых общественных деятелей, которые обвиняют СМИ в фальсификации данных", — говорит соавтор исследования Шиям Сундар.

В Минкульте предлагают наказывать журналистов за распространение фейков

Использование компьютеров для автоматического определения фейковых новостей затрудняет то, что искусственный интеллект мыслит в категориях бинарной логики, распознавая лишь правду или ложь, не улавливая при этом многих нюансов. Например, сатирический памфлет фактически содержит неправдивые данные, но с учетом контекста не должен маркироваться как фальшивка. С другой стороны, если элементы сатиры используются в новостных сообщениях вне контекста, такие материалы должны быть отмечены как сомнительные. 

"Наше улучшенное понимание характеристик семи подтипов [фейковых новостей] позволит нам разработать новый тип системы автоматического определения, способный принимать более индивидуальные решения", — утверждает Ли Донгвон, один из участников исследования. Ученые уже работают над программным решением этой проблемы с использованием методик машинного обучения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СМИ, Технологии, Новости, Новинки, Фейковые новости, Медия, Новостные сайты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
03 Маникюр 2019-2020: топовые новинки и тренды нового сезона (Фото)
04 Шикарные поздравления с Днем рождения на 15 ноября
05 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ задержала одного из лидеров ИГ
СБУ задержала одного из лидеров ИГ
В киевском метро появится 4G
В киевском метро появится 4G
Йованович почувствовала угрозу после разговора Трампа и Зеленского
Йованович почувствовала угрозу
Анастасия Суббота может не поехать на конкурс красоты Мисс Вселенная 2019
Анастасия Суббота может не поехать на конкурс красоты Мисс Вселенная 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь